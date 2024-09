Omicidio dopo una rapina a Viareggio, la commerciante va ai domiciliari | "Non volevo uccidere ma recuperare la borsa"

Cinzia Dal Pino, la 65enne commerciante fermata per aver travolto con la sua auto e ucciso il 47enne algerino Said Malkoun, andrà ai domiciliari. Il gip non ha convalidato il fermo della donna accusata di omicidio volontario ma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La vittima aveva minacciato la 65enne e le aveva sottratto la borsa. Poco dopo, come testimoniano le registrazioni delle telecamere della zona, la commerciante aveva rintracciato l'uomo e lo aveva investito.