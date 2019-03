Omicidio di Olga Matei, le lacrime dell’amica per lo sconto di pena: “Non è possibile”

“Non è possibile, non sono d’accordo”. Scuote la testa e non riesce a trattenere le lacrime Tiziana Alario, amica di Olga Matei, la donna uccisa dal compagno il 5 ottobre 2016 a mani nude.



In questi giorni i giudici d’appello hanno dimezzato la pena per il killer, da 30 a 16 anni di carcere, inserendo tra le attenuanti la “tempesta emotiva” nella quale l’uomo si sarebbe trovato durante lo strangolamento. La gelosia, quindi, lo avrebbe spinto al folle gesto.



“Abbiamo organizzato una fiaccolata contro la sentenza, in onore di Olga e di tutte le donne” spiega l’amica e insegnante della bambina rimasta orfana di madre, in diretta a “Mattino 5”. Sulla vicenda arriva anche il commento indignato di Alessandro Cecchi Paone, in collegamento con la trasmissione: “Questa sentenza rischia di essere un precedente al quale si possono appellare gli avvocati di assassini di donne da qui in avanti”.