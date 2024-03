Omicidio Matteuzzi, Corte d'Assise: movente la vendetta, non la gelosia

Nel processo, si legge ancora in un passaggio delle motivazioni della sentenza da parte della Corte di assise di Bologna, è emerso "il carattere ossessivo-maniacale delle forme di controllo che l'imputato attuava nei confronti della compagna e come fosse stato spinto da una forza irresistibile, ingenerata da un sentimento di rancore e da un senso di frustrazione, a ritornare a Bologna per assassinarla".

"Fu un agguato preparato"

Dalle testimonianze raccolte "emerge la prova dell'ideazione da parte dell'imputato di un proposito vendicativo" nei confronti dell'ex compagna, "manifestato fin da giugno e nel luglio 2022 con estrema lucidità, come si può cogliere dal richiamo consapevole alle conseguenze di tale gesto ovvero alla possibilità di andare in carcere in carcere", scrive ancora la Corte motivando la sussistenza dell'aggravante della premeditazione per Giovanni Padovani. Per i giudici, presieduti da Domenico Pasquariello, si trattò di "un vero e proprio agguato preparato nelle sue linee essenziali di azione". "Deve ritenersi acquisita la prova che la condotta omicidiaria non sia stata determinata da un mero moto d'impeto - aggiunge quindi la Corte - ma sia maturata e si sia

progressivamente radicata negli intenti dell'omicida, sia stata persino preannunciata nelle confidenze fatte a terzi e alla madre nelle annotazioni sul cellulare, e poi attuata secondo un piano predeterminato, comprensivo della scelta dell'arma da usare e del luogo in cui colpire".