Omicidio Agostino, confermata la condanna all'ergastolo per il boss Gaetano Scotto

Il padre di Nino Agostino, Vincenzo, non si tagliava la barba dal 5 agosto 1989, giorno del delitto, e aveva giurato di non farlo finché per l'omicidio del figlio non fosse stata fatta giustizia. Vincenzo Agostino, però, quella giustizia non è riuscito a vederla: è morto ad aprile all'età di 87 anni. E lo scorso anno, dopo la condanna del boss Madonia, aveva detto che si stava "avvicinando il giorno in cui potrà tagliare la barba".