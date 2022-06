Omicidi Sarzana, mancato arresto dell'indagato: accertamenti Tribunale

Sono scattati "accertamenti interni" al tribunale di Massa (Massa Carrara) in merito al mancato arresto dell'uomo sospettato per i due omicidi di Sarzana (La Spezia).

Davide Bedini, indagato per la morte di Nevila Pjetri e della trans Camilla, avrebbe dovuto essere in carcere già da quattro mesi, dopo che a febbraio la Cassazione aveva convalidato nei suoi confronti una condanna a tre anni di reclusione per rapina aggravata.