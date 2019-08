Omelia contro i migranti, le scuse del prete di Sora: "Volevo solo parlare dei poveri locali"

"Tutto è stato ampliato e trasformato. Se necessario sono pronte le scuse senza che si arrivi ad una strumentalizzazione in qualsiasi campo che non era nelle intenzioni". Così su Facebook don Donato Piacentini, il prete di Sora (Frosinone) che nella sua omelia si era scagliato contro i migranti. Già la diocesi in un comunicato ufficiale aveva preso le distanze dal sacerdote.