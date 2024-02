Olbia, ritrovati i due ragazzini di 15 e 17 anni scomparsi: stanno bene

Da dieci giorni le ricerche proseguivano incessantemente e venerdì era entrato in azione anche un elicottero che ha sorvolato a lungo la città. Si era alzato in volo "Fiamma", l'elicottero dislocato al 10° nucleo elicotteri carabinieri di Olbia. Tutte le segnalazioni che finora erano giunte al commissariato di Olbia, guidato dal vice questore Raffaele Bracale, che si è occupato delle ricerche, erano state verificate e pare che i due ragazzi siano stati trovati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto.

L'ipotesi degli investigatori

In campo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile e numerosi volontari, oltre a parenti e amici delle due famiglie. L'ipotesi degli investigatori è che i due ragazzi fossero finiti in qualche guaio e che avessero deciso di far perdere ogni traccia e mettersi al sicuro per paura delle conseguenze.