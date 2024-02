Olbia, continuano le ricerche dei due giovani di 15 e 17 anni scomparsi

A Ostia e dintorni proseguono senza sosta le ricerche dei due ragazzi di 15 e 17 anni, scomparsi dalla sera di giovedì 25 gennaio.

Giuseppe Contini e Karol Canu non danno notizie ai loro familiari da oltre una settimana. I carabinieri stanno setacciando, in particolare, l'agro di Olbia e le sue frazioni come Berchideddu e Putzola. I due sono stati visti insieme all'interno di un bar e poi i loro telefoni sono risultati spenti.