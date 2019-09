place of safety 14 settembre 2019 23:44 LʼItalia autorizza un porto, migranti trasbordati dalla Ocean Viking: | Intanto a Lampedusa nuovo sbarco fantasma con 78 migranti Quattro Paesi Ue si faranno carico di 58 migranti, gli altri 24 in Italia. Salvini: "Eccoli, porti aperti senza limiti..."

L'Italia ha assegnato il cosiddetto "place of safety", il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo: si tratta di Lampedusa. Dopo essere arrivata vicino a Lampedusa, grazie alle navi della Gdf è cominciato il trasbordo dei migranti. La nave della Ong non è stata dunque fatta entrare in porto per evitare anche il sequestro.

Quattro Paesi Ue danno l'ok alla redistribuzione - Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo: sono questi i Paesi che al momento avrebbero aderito alla redistribuzione dei migranti della Ocean Viking a cura della Commissione europea. Lo si apprende da fonti di governo. Potrebbe arrivare la adesione dell'Irlanda ma ad ora, degli 82 a bordo, 58 migranti sarebbero ricollocati in altri Paesi (24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo) mentre l'Italia si farebbe carico di 24 persone.

Verso Lampedusa - La nave umanitaria ora si sta dirigendo verso l'isola. Anche Msf ha dato l'annuncio su Twitter: "Le autorità italiane hanno appena offerto a Ocean Viking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a Lampedusa. Medici senza frontiere e Sos Me'diterrane'e sono sollevate".



Franceschini: tornano la politica e le buone relazioni - "Il governo assegna un porto sicuro a Ocean Viking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare. Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni". Così il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini su Twitter.



Salvini: eccoli i porti aperti - "Eccoli, porti aperti senza limiti...". Così su twitter Matteo Salvini commenta la decisione di assegnare un porto sicuro alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Poi, dal palco dell'assemblea dei segretari della Lega, ha invitato i sindaci leghisti a rispondere no quando dalle prefetture arriveranno richieste di ospitare rifugiati: "Noi non ci siamo, prima vengono i cittadini italiani".

Barcone con 78 a bordo arrivato a Lampedusa - E mentre la politica discute sulla suddivisione degli 82 migranti della Ocean Viking, un barcone è arrivato a Lampedusa. A bordo c'erano 78 migranti, prevalentemente camerunensi e tunisini, che sono stati condotti nell'hotspot dell'isola.