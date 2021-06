Nuove tecnologie, il generale Graziano: "Necessario colmare il ritardo dell'Ue dalla Cina"

Le sfide chiave del futuro - Il generale Graziano, intervistato da La Repubblica, ripercorre i temi di sviluppo fondamentali per l'Unione già indicati in una recente audizione a Montecitorio: "Le comunicazioni dipendono dai satelliti nello spazio e ci servono nuovi sistemi di crittografia per evitare di venire oscurati. Stiamo cercando di creare un comando europeo, il nocciolo di un quartier generale operativo che deve disporre in sicurezza di reti cibernetiche e spaziali".

Il punto sull'intelligenza artificiale - "Venti Paesi dell'Unione hanno già approvato un piano nazionale per l'intelligenza artificiale - spiega Graziano - e l'Unione ha emesso una direttiva per integrarli in un disegno comune. È la base di ogni sviluppo futuro, compreso l'ammodernamento degli armamenti".

Centralità della sicurezza digitale - Tra gli Stati che non hanno un piano sul tema c'è anche l'Italia, che si è concentrata invece sulla sicurezza cibernetica. Secondo le parole del generale Graziano, "questo rappresenta il presente, noi dobbiamo già guardare al futuro. Abbiamo stabilito una serie di priorità, dalla protezione delle reti fino alla collaborazione tra pubblico e privato per la cooperazione internazionale". La centralità della sicurezza digitale come punto di sviluppo è rappresentata anche dai fondi stanziati nel Next Generation Fund e dalla creazione di una piattaforma unica per la condivisione delle informazioni sulle minacce. "Sta crescendo la consapevolezza della nostra inferiorità rispetto al bipolarismo tecnologico tra Cina e Usa, ma anche rispetto a un Paese come la Russia, che non ha più le risorse per essere una superpotenza ma agisce secondo gli schemi della guerra ibrida". Un contesto turbolento all'interno del quale "rischiamo di trovarci isolati. E per evitarlo, dobbiamo essere forti".

Il ruolo dell'Ue nel confronto tra Usa e Cina - All'interno della sfida geopolitica tra Washington e Pechino, per il generale Graziano il ruolo dell'Europa è quello di sostenere gli Stati Uniti in situazioni periferiche di instabilità: "Ce lo chiedono da tanto tempo e si aspettano che la Nato e l'Ue diano il loro sostegno con un maggior coinvolgimento nelle zone dove diminuisce la presenza statunitense, come ad esempio in Libia, in Iraq o nel Mediterraneo". Un intervento militare che secondo Graziano "da solo non è sufficiente per risolvere nessuna crisi - ma che, per contro, - è indispensabile per ogni iniziativa umanitaria, diplomatica o economica".