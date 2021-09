Nuove restrizioni, Tajani: "Impedire una nuova pandemia, favorevoli a tamponi gratuiti"

"Siamo assolutamente favorevoli ai tamponi gratuiti per chi non può vaccinarsi". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di "Morning News". "A queste persone dev'essere garantita la libera circolazione con un Green pass frutto di tamponi e non dalla vaccinazione - ha spiegato - e la possibilità di sottoporsi a tamponi gratuiti dev'essere garantita anche più volte a settimana".

Tajani ha spiegato che il vaccino è l'unica arma per evitare nuove restrizioni nei prossimi mesi: "Ieri sono morti altri 70 italiani - ha detto -, ci sono migliaia di italiani contagiati e in ospedale, dobbiamo impedire una nuova pandemia vaccinando perché un'altra pandemia provoca lockdown come è capitato in altri Paesi nel mondo. Dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge con il 90% per cento dei vaccinati".