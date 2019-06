Nuova aggressione a Roma, Cinema America: "Noi andiamo avanti"

"Non spegneremo mai i nostri proiettori, andiamo avanti!". Lo promettono via Twitter i ragazzi del Cinema America , l'associazione che ha riportato il cinema in piazza a Roma, dopo la nuova aggressione ai danni dell'ex compagna del presidente, Valerio Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nell'inchiesta sull'altro pestaggio avvenuto ai danni dei quattro giovani con la maglia del Cinema America .

La programmazione dunque prosegue come sempre: a San Cosimato stasera è prevista la proiezione di "Ultimo Tango a Parigi" presentato da Marco Bellocchio e alla Cervelletta "The Isle" di Kim Ki-duk.



Secondo quanto denunciato dalla ragazza gli aggressori sarebbero stati due. Anche in questo caso si sospetta gravitino in ambienti di destra. Contrariamente a quanto accaduto sabato la vittima non indossava la maglietta amaranto dell'associazione che invece avevano i quattro ragazzi oggetto della prima aggressione.



"Dì al tuo ragazzo di stare calmo": poi l'aggressione - "Di al tuo ragazzo di stare calmo". Avrebbero detto questo i due aggressori dell'ex fidanzata del presidente dell'associazione Valerio Carocci. L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di piazza San Cosimato a Trastevere dove si trova una delle arene allestita da Cinema America. I due avrebbero anche bloccato la ragazza con la testa contro il finestrino di una macchina.



Di Maio: "Aggressione assurda, condanna netta" - Ferma condanna dell'episodio da parte del vicepremier Luigi Di Maio. "Oggi - ha scritto su Twitter - un'altra aggressione ai ragazzi del #CinemaAmerica. A una donna, 'colpevole' solo di indossare una maglietta. E' assurdo. Aspettiamo l'esito delle indagini ma, a prescindere dal caso in sé, ogni forma di violenza fisica o verbale va condannata senza esitazioni".