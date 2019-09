Nuoro, violenze in comunità di recupero: due minori in carcere

Sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Sono le accuse nei confronti di 4 minori, ospiti di una comunità per recupero di adolescenti con particolari disagi comportamentali della provincia di Nuoro, raggiunti da misure cautelari: due dei minori sono stati rinchiusi in carcere, gli atri due collocati in comunità. Vittime degli abusi altri minorenni ospiti della stessa struttura.