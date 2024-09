Il 14enne sopravvissuto alla strage della sua famiglia a Nuoro ha raccontato i momenti terribili ai quali ha assistito. "A casa urlavano tutti", ha detto alle forze dell'ordine mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito di striscio. Parole che potrebbero far pensare a una lite sfociata in tragedia. Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di alcune schegge dalla mandibola.