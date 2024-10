Nuoro, un'auto si ribalta e finisce in una scarpata: morti quattro ragazzi

Quattro ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, di Fonni (Nuoro), sono morti in un incidente stradale mercoledì notte alla periferia del paese. Stavano viaggiano lungo la provinciale fuori dall'abitato sulla loro Fiat Punto quando l'auto è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e andando a finire in una scarpata. I quattro a bordo sono stati sbalzati fuori. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente, avvenuto poco prima di mezzanotte.