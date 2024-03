Novi Ligure, tenta di investire la ex poi la aggredisce con violenza: arrestato

Il tentativo di linciaggio

Proprio in quel momento passa a piedi un carabiniere in pensione che interviene cercando di fermare l'uomo. La donna, intanto, sconvolta e terrorizzata, piange e grida. Quando la gente comprende che l'automobilista ha tentato di ucciderla, si rischia il linciaggio. L'ex carabiniere riesce comunque a gestire la criticità, fino all'arrivo dei colleghi in divisa.