Novara, futuri sposi invitano 82 senzatetto al "pranzo di nozze"

Si sposeranno l'8 giugno, ma in attesa del matrimonio hanno voluto festeggiare in anticipo con ospiti speciali. Una coppia di Novara ha deciso, infatti, di invitare a un banchetto di nozze 82 senza tetto della zona. Dopo il pranzo, gli invitati hanno ricevuto anche uno zaino con piccoli regali, come biancheria, guanti, capelli e sciarpe.