La Normale di Pisa chiede lo stop all'accordo con Israele | Fonti Miur: "Scelta sbagliata"

Rispetto articolo 11 Costituzione

A tal fine la Scuola afferma "la necessità di ispirare le attività di ricerca e di insegnamento al rispetto" dell'articolo 11 della Costituzione "che prescrive il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e in coerenza con il dettato costituzionale, si impegna a esercitare la massima cautela e diligenza nel valutare accordi istituzionali e proposte di collaborazione scientifica che possano attenere allo sviluppo di tecnologie utilizzabili per scopi militari e alla messa in atto di forme di oppressione, discriminazione o aggressione a danno della popolazione civile, come avviene in questo momento nella Striscia di Gaza".