Non possono trascorrere il 60esimo anniversario insieme, il biglietto di lei alla casa di riposo: "Festeggiate con lui"

Per via dell'emergenza coronavirus, non possono trascorrere insieme il loro 60esimo anniversario di matrimonio perché lui si trova in una casa di riposo, così lei decide di mandare un biglietto alla struttura, chiedendo: "Festeggiate voi con lui, visto che io non lo posso fare. Un caro saluto a tutti voi". E' la storia di Emilio e Luisa , raccontata su Facebook dalla pagina della residenza che ospita l'uomo, la "Gaggia Lante" di Sersa, a Belluno .

La storia - Una storia d'amore d'altri tempi quella tra Emilio e Luisa, come descritto su Facebook dalla struttura che ospita Emilio. Tutto inizia quando, da giovane, Luisa, all'anagrafe Maria, una sera riesce a convincere la madre, vedova e severa, a lasciarla andare a ballare con le amiche. Proprio quella notte, alla sagra, incontra Mimo, all'anagrafe Emilio. E' amore a prima vista. Trascorrono la serata assieme e al termine, Mimo si offre di riaccompagnarla a casa, in Vespa. Lei, ritenendola una cosa sconveniente e per non offendere le amiche, rifiuta e Mimo, spingendo la Vespa spenta, la riaccompagna a piedi.

Mimo decide poi, però, di partire per "cercare fortuna" in Svizzera, ma promette a Luisa che al compimento dei 30 anni la sposerà. Detto, fatto. Il 18 aprile 1960 si sposano.

La coppia ha poi avuto e cresciuto due figli Antonio e Nadia. Da un po' di tempo, Emilio abita alla residenza e Luisa gli fa visita ogni giorno. Così era fino alle restrizioni dovute all'emergenza.

Gli auguri della residenza - "Cari Luisa e Mimo, appena tutto questo sarà finito, organizzeremo una grande festa per voi, perché questi traguardi si devono festeggiare, insieme! Ma oggi, la famiglia dei nuclei Bucaneve e Margherita (della "Gaggia Lante") si stringe attorno a voi in un grande abbraccio virtuale e vi ringrazia per averci fatto vivere, con voi, un pezzetto della vostra storia", è il messaggio di auguri pubblicato su Facebook dalla residenza "Gaggia Lante".