Nomadi Roma, antifascisti in corteo: blindati li bloccano

Ancora tensioni a Casal Bruciato, a Roma, durante la manifestazione antifascista promossa dai movimenti per la casa. Alcuni hanno dato il via a un corteo non autorizzato: a questo punto, un blindato ha tentato di sbarrare la strada mentre gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno bloccato il passaggio. "Sono due giorni che la polizia di Salvini protegge trenta buffoni. Vogliamo solo fare un corteo", hanno spiegato i manifestanti.