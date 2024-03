Nizza Monferrato (Asti), non andrà in carcere Makka: la 18enne che ha confessato di aver ucciso il padre

"La ragazza è in grave disagio psicofisico", ha spiegato a LaPresse Massimiliano Sfolcini , avvocato di Makka. "Dopo il fatto non ha mai più visto i familiari, io stesso non li ho mai incontrati - ha aggiunto il legale, parlando della madre e dei fratellini minorenni -. Questo è motivo di ulteriore sofferenza per la ragazza, che si trova in comunità protetta".

Makka potrà proseguire studi ma non andare a scuola

Makka potrà proseguire gli studi ma non andare a scuola. "In questo momento non potrà frequentare la scuola per ovvie ragioni di sua tutela - dice l'avvocato Sfolcini a LaPresse -, sarebbe al centro di attenzioni che non potrebbe reggere. Ma in comunità avrà modo di riprendere i propri studi attraverso il personale della struttura".