Niente presepe nella scuola di Favaro Veneto, la preside: “Noi multiculturali”

E' polemica per la scelta di non fare il presepe nella scuola elementare di Favaro Veneto, vicino Mestre. Ma la preside non intende fare retromarcia: “Siamo multiculturali”, spiega così le ragioni che motivano questa scelta. I bambini dell’Istituto, aiutati dai genitori, hanno allestito il presepe nella casa comunale, che dista 500 metri dalla loro scuola. “Noi siamo per il ritorno alla tradizione”, lamentano alcune mamme ai microfoni di “Stasera Italia”.



“Il presepe va fatto, punto e basta”, ha ribadito un papà all’uscita da scuola. La questione ha suscitato dibattito anche a Roma, in Parlamento, dove alcuni deputati leghisti si sono visti restituire il presepe donato all’istituto in nume dell’autonomia scolastica professata dalla dirigente.