New York Times: "Roma in rovina, rischia di diventare una discarica"

Il New York Times si è occupato del problema della spazzatura a Roma con l'aiuto della guida Massimiliano Tonelli, fondatore del blog "Roma fa schifo" . "E' una città in rovina. Molti temono che corra il rischio di diventare una discarica", si legge sul sito del quotidiano statunitense. "Roma riesce a sopraffare i sensi, non solo con la sua bellezza, ma anche con gli odori che arrivano dai cassonetti", conclude l'articolo.