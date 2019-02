Neve su buona parte del nord Italia: imbiancate Milano e Torino

Su Milano e in diversi comuni della Lombardia è arrivata la neve. Il capoluogo lombardo, come ampiamente previsto dal meteo, si è svegliato sotto una nevicata che ha imbiancato le automobili parcheggiate. Al momento non si registrano disagi in città. La polizia locale raccomanda prudenza, sia per chi si sposta con mezzi privati, veicoli, motocicli e biciclette, sia per i pedoni. Neve anche a Torino e sul Piemonte.