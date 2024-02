La neve paralizza il Brennero: toccati i 30 km di coda in Austria, 5 in Italia

Una giornata da incubo anche per un gruppo di studenti di Sulmona di rientro in Italia. Tutto è iniziato in tarda mattinata quando la neve ha superato il metro

E' la situazione che si è registrata sulla A22 a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando la zona, con una coda tra Bressanone e Vipiteno che ha raggiunto i cinque chilometri ( 30 oltre il confine austriaco ). Traffico molto intenso e code sulla strada statale 12 tra Fortezza e Brennero. Una giornata da incubo anche per un gruppo di studenti di Sulmona di rientro in Italia da un viaggio e rimasto bloccato per ore sul pullman in Austria.

Oltre un metro di neve al Brennero e autostrada chiusa per molte ore (è stata riaperta poco prima delle 19) per motivi di sicurezza a Vipiteno in direzione dell' Austria .

L'intensa nevicata sull'Autostrada del Brennero ha causato grossi problemi fino al confine di Stato (che è stato chiuso alla circolazione per diverse ore). Sulla corsia nord si sono registrati 5 chilometri di coda con uscita obbligatoria a Vipiteno. Disagi enormi nel tratto austriaco con l'autostrada che è stata a lungo chiusa al traffico: addirittura trenta i chilometri di coda con tutti i mezzi antineve a disposizione che hanno lavorato incessantemente per ripristinare la viabilità.

Sull'A13 in Tirolo all'altezza di Brennersee, quindi poco dopo il passo del Brennero, alcuni tir hanno bloccato la circolazione. Nonostante il divieto di sorpasso, fa sapere l'Apa, alcuni mezzi pesanti si sono portati sulla corsia di sorpasso, rimanendo incagliati e ostruendo così il passaggio dei veicoli, anche degli spazzaneve. L'autostrada in Tirolo è pertanto bloccata dal Brennero fino ad Innsbruck. Al lavoro 20 squadre di soccorso e spalaneve per ripristinare la circolazione.

Problemi anche sulla linea ferroviaria in Val Pusteria. All'altezza di Vandoies un albero è caduto sulla linea elettrica di alimentazione provocando un black out. Due treni di pendolari sono rimasti fermi con circa 200 persone a bordo.

E non è andata meglio al gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico Fermi di Sulmona, fermi sul pullman in Austria per sei ore. La comitiva stava rientrando a casa da un viaggio d'istruzione a Salisburgo. A bordo del bus i ragazzi di tre classi di quinta, quattro docenti accompagnatori e l'autista. I professori, dopo aver chiesto aiuto alla polizia austriaca, si sono messi in contatto con il ministro dei Trasporti che ha attivato l'unità di crisi tramite la Farnesina. "Abbiamo chiesto coperte, cibo ed acqua. I ragazzi sono tutti in buone condizioni", ha raccontato Francesca Abbriano, una delle docenti a bordo del bus. Solo intorno alle 18.30, con la riapertura dell'autostrada, si sono potuti rimettere in marcia per tornare a casa. Anche se la coda in direzione Italia aveva ormai superato i 40 chilometri.