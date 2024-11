Neosposi scomparsi da Cesa (Caserta), l'appello del sindaco: "Chiunque abbia notizie avvisi le forze dell'ordine"

"Venerdì (25 ottobre) - racconta Guida - li ho uniti in matrimonio, al comune, col rito civile, martedì sono scomparsi nel nulla. Si sono allontanati a piedi, senza lasciare tracce, lasciando due bambini a casa della nonna. Da qualche ora è partito l'avviso anche sui social, dopo la denuncia presentata dai familiari mercoledì mattina. Maria Zaccaria e Pietro Montanino, residenti a Cesa dove abitano, hanno fatto l'ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro è muto, irreperibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa". Da qui l'appello del primo cittadino: "Chiunque abbia notizie, se qualcuno li ha visti, se vi capita di incontrarli, per cortesia, comunicate tutto immediatamente alle forze dell'ordine. Vi chiedo di condividere questo post, per cercare di arrivare al maggior numero di persone".