Neonato muore in sala parto a Lodi, procura apre inchiesta

Era andata all'ospedale Maggiore di Lodi per partorire ma, dopo essere stata trasferita in sala parto, il bimbo che attendeva è morto. L'episodio è successo nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta, in attesa dell'autopsia, per capire se il piccolo sia nato morto o abbia perso la vita appena nato.