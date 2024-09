Neonati sepolti, "Chiara non si è pentita" e la procura punta al carcere

"Non si è pentita e mente ancora". Per questo il gip di Parma ha emesso l'ordinanza degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico per Chiara, la 21enne di Traversetolo (Parma) accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere per la vicenda dei due neonati trovati morti nel giardino di casa sua. Ma resta il mistero su chi abbia potuto aiutala a partorire, uccidere e seppellire i suoi bambini in giardino. E, soprattutto, sul perché l'abbia fatto. Per questo la procura intende vederci chiaro ed è pronta a presentare ricorso perché la giovane vada in carcere.