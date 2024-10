Neonati sepolti, il tribunale del Riesame dispone il carcere per Chiara

Il tribunale del Riesame di Bologna ha disposto la custodia in carcere per Chiara, la 21enne indagata e attualmente ai domiciliari, dopo il ritrovamento dei resti di due neonati sepolti nel giardino di casa di Traversetolo, nel Parmense. La decisione accoglie l'appello della procura di Parma. La donna è accusata dell'omicidio del 7 agosto 2024 e delle soppressioni di cadaveri. L'esecuzione della misura è però sospesa: si dovranno attendere, infatti, i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. Il legale della giovane: "La misura non può anticipare la pena. Gli arresti domiciliari sono adeguati al contenimento".