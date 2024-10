Neonati morti a Traversetolo, Chiara sul primo bambino: "Ho provato a scuoterlo, non respirava, l'ho messo nel giardino"

In quell'interrogatorio, Chiara spiega di avere avuto le contrazioni e di aver partorito il bimbo (il primo) "in camera, di notte". "Ho tagliato il cordone ombelicale", aggiunge. Un elemento, questo, che potrebbe far ipotizzare che il piccolo possa essere morto per emorragia come il fratellino nato ad agosto di quest'anno. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Procura di Parma, in base a vari riscontri quel primo bimbo sarebbe venuto alla luce il 12 maggio 2023, ma Chiara - quando le viene chiesto quando è avvenuto il parto - dice di non ricordare. La giovane è indagata per omicidio volontario anche in relazione al primo figlio.