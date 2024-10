Neonata uccisa a Padova, la Procura: "Annegata nel wc appena partorita"

Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata, trovata senza vita nel bagno di un appartamento in provincia di Padova, a Piove di Sacco. La piccola era stata partorita da una 29enne nel retrobottega di un night, dove la donna viveva. E la madre, secondo la Procura di Padova, avrebbe scaricato l'acqua del wc dopo il parto, "provocando l'annegamento della bimba". La 29enne è ora in stato di fermo in ospedale, con l'accusa di omicidio aggravato, in attesa dell’interrogatorio di garanzia del gip.