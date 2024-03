Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 3.0 vicino a Firenze

Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato dall'Ingv nel territorio di Certaldo (Firenze).

La scossa è avvenuta alle 4:23, con epicentro a tre chilometri a nord est di Certaldo, in una zona di aperta campagna e a una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in tutta la Valdelsa, ma al momento non ci sono notizie di danni. Quest'ultima scossa ha lo stesso epicentro del sisma con magnitudo 3.1 registrato la notte del 23 marzo nei pressi di Poggio Cavallo senza causare danni.