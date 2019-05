Previsione 22 febbraio 2019 21:17 Nel weekend aria gelida, forti venti e nevicate fino a bassa quota Nel fine settimana brusco ritorno ad un clima invernale: sbalzo termico anche di 10 gradi

Nelle prossime ore è atteso un graduale cambiamento delle condizioni meteo perché dell’aria molto fredda, scorrendo lungo il bordo orientale della vasta area di alta pressione che si allunga sul nostro continente, scivolerà sull'Adriatico da dove poi si propagherà (entro sabato) a gran parte dell'Italia.

Nella seconda parte di venerdì quindi tornerà la pioggia al Sud e sul medio versante adriatico, con nevicate sulle zone appenniniche e vento in intensificazione su quasi dappertutto.



Per il fine settimana poi il clima tornerà decisamente invernale, con intensi e freddi venti settentrionali al Centro-Sud, temperature in deciso calo e in generale al di sotto della norma (specie nelle regioni meridionali) e, almeno per quel che riguarda la giornata di sabato, nevicate fino a quote molto basse al Sud e medio versante Adriatico. Domenica ultimi strascichi del passaggio di questo veloce fronte freddo all'estremo Sud e tendenza a un miglioramento nelle restanti regioni peninsulari. Con l’inizio della prossima settimana le temperature torneranno rapidamente a salire in modo più sensibile al Nord, dove, a metà settimana si potranno registrare temperature fino a 10 gradi al di sopra della norma.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino nebbie localmente fitte sul settore dell’alto Adriatico; un po' di nuvolosità innocua al Sud, sulle Isole, nelle zone interne del Centro, su parte delle coste Liguri e Toscane e sulle zone di confine delle Alpi centro-orientali; per il resto tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sul Medio Adriatico e al Sud con le prime piogge isolate in Puglia e Calabria. Nebbie localmente persistenti tra il basso Veneto e il Polesine. Tra sera e notte precipitazioni un po' più diffuse al Sud, sulla Sicilia tirrenica e, in parte, anche sul medio Adriatico, con quota neve in calo sull'Appennino fino a 1000-1100 metri. Temperature massime in aumento su gran parte del Nord con punte intorno ai 18 gradi; poche variazioni nelle altre regioni. Venti deboli o moderati nord-occidentali in giornata; nella notte intensi venti di Bora e Grecale sull'alto Adriatico e al Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato. Nubi a tratti compatte su medio Adriatico, Sud e Sicilia accompagnate da precipitazioni sparse, nevose a bassa quota. Precipitazioni localmente intense potranno interessare i settori ionici e la Sicilia tirrenica. Nelle altre zone tempo più stabile ma con la presenza di un po' di nuvole al Nord-Ovest.

Temperature in deciso calo anche dell’ordine di 10 gradi in meno. Giornata molto ventosa per venti nord-orientali a tratti burrascosi in molte zone del Centro-Sud.