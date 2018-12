Ncc, rivolta dei taxi a Roma: stop al servizio a Termini e Fiumicino

Ncc, rivolta dei tassisti a Roma: sospeso il servizio a Termini e Fiumicino LaPresse 1 di 25 LaPresse 2 di 25 LaPresse 3 di 25 LaPresse 4 di 25 LaPresse 5 di 25 LaPresse 6 di 25 LaPresse 7 di 25 LaPresse 8 di 25 LaPresse 9 di 25 LaPresse 10 di 25 LaPresse 11 di 25 LaPresse 12 di 25 LaPresse 13 di 25 LaPresse 14 di 25 LaPresse 15 di 25 LaPresse 16 di 25 LaPresse 17 di 25 LaPresse 18 di 25 LaPresse 19 di 25 LaPresse 20 di 25 LaPresse 21 di 25 LaPresse 22 di 25 LaPresse 23 di 25 LaPresse 24 di 25 LaPresse 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A Fiumicino, al momento, non si registrano disagi per i passeggeri e fuori dalle aerostazioni non ci sono file. Molti viaggiatori stanno ricorrendo a mezzi alternativi quali bus e treno "Leonardo Express" per raggiungere la Capitale. La società di gestione Aeroporti di Roma ha messo a disposizione il proprio personale per indirizzare i passeggeri verso treni e mezzi alternativi. Sono disponibili anche bus gestiti da Adr, in caso di necessità.



Intanto un gruppo di operatori di Ncc con alcuni tassisti romani hanno formato un cordone davanti all'ingresso principale del Senato in corso Rinascimento. Un presidio sostanzialmente pacifico ma guardato a vista dalle forze dell'ordine che chiede che il mercato dei trasporti romani venga gestito solo da taxi e Ncc con sede nella capitale. Qualche momento di frizione si è avuto solo al passaggio di alcuni taxi nella centrale strada romana, apostrofati come crumiri.



"Il messaggio passato in questi giorni e soprattutto martedì all'opinione pubblica è sbagliato - afferma Diletta, tassista romana - perché occorre che nella Capitale lavorino i conducenti e i tassisti di Roma e non quelli che vengono da fuori. Basta pensare che nel Comune i noleggi sono poco più di mille, ma diventano quasi 80mila con quelli che vengono dai Comuni o, addirittura, dalle Regioni limitrofe. Capite tutti che così è impossibile lavorare. Siamo per la legalità e vogliamo che questa venga rispettata. Ci pare giusto, come prevederebbe la nuova normativa che però sembra sia già stata cambiata, che chi viene da fuori Roma almeno per la rimessa torni nel suo Comune di origine". Tra le sigle che manifestano il Mit (Movimento italiano tassisti), i noleggiatori Limousine Service e il 6645.