"Sicuramente c'è un po' di sinistra che sta gufando, che dice condannatelo, all'ergastolo, non Battisti, ma Salvini in galera e spera che dentro questa busta ci sia una bella inchiestona", ha aggiunto polemico Salvini.



"I 35 euro al giorno per i migranti diventeranno molti di meno, abbiamo messo a punto un documento d'intesa con Anac e il presidente Cantone", ha poi affermato il vicepremier sempre in diretta Facebook.



La Procura: "Scelta insindacabile sullo sbarco" - Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è "giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro". E' quanto ha specificato la Procura di Catania.