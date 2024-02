Naufragio di Cutro, chiesta condanna a 20 anni per un presunto scafista

Rito abbreviato per Ufuk

Ufuk è l'unico dei quattro presunti scafisti che ha scelto il rito abbreviato. Per gli altri il processo con rito ordinario è in corso. L'uomo era stato arrestato l'8 marzo successivo dopo essere stato individuato in Austria, dove si era rifugiato dopo essere riuscito ad allontanarsi. Davanti al gup di Crotone Elisa Marchetto stanno ora parlando gli avvocati della difesa e delle parti civili, tra le quali la presidenza del Consiglio dei ministri che ha chiesto un milione di risarcimento per danni di immagine.