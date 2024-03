Naufragio nel Lago Maggiore, gli 007 italiani annegati erano in missione ufficiale insieme agli agenti del Mossad

E' grazie alla targa dedicata ai due agenti segreti Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, morti nel naufragio di un anno fa nelle acque del Lago Maggiore, che per la prima volta viene confermato che i due 007 erano in "servizio in una delicata missione operativa" e non fossero lì solo per una festa di compleanno tra colleghi italiani e del Mossad.

"Perde la vita nelle acque del lago Maggiore il 28 maggio nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con servizi collegati esteri", la scritta apposta sulla targa.