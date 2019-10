Naufragio del 3 ottobre 2013, l'attivista-disegnatore: "Quale giornata della Memoria a Lampedusa con la tragedia dei migranti in atto?"

"Come si fa a celebrare una Giornata della Memoria e del Ricordo con una tragedia ancora in corso? Ricordiamo la Shoah perché non si dimentichi la storia, il passato, ma non si può dire 'Mai più ai naufragi' mentre il Mediterraneo continua a essere un cimitero di migranti". La rabbia di Francesco Piobbichi , operatore di Mediterranean Hope impegnato nell'Osservatorio migrazioni di Lampedusa e "disegnatore sociale", come si definisce, è palpabile nella voce così come nei disegni che realizza e che ha realizzato anche raccontando la strage del 3 ottobre 2013 . Quella che inghiottì 368 migranti sui 500 a bordo dell'imbarcazione che affondò a poche miglia dall'isola porto d'Europa e che viene commemorata sei anni dopo, ma che, in realtà, non è mai finita. "Andiamo a dirlo in Libia 'Mai più'", aggiunge a Tgcom24.

Non è stato testimone diretto di quella tragica notte di sei anni fa, ma ha documentato in "Disegni dalla frontiera" quanto avvenne. Da allora non si è più fermato. Come è iniziato tutto?

"Non ho mai disegnato prima, non sono un artista né ho fatto studi artistici, ma ho realizzato il mio primo disegno in assoluto proprio sulla notte del 3 ottobre 2013, dopo aver ascoltato la testimonianza diretta di Costantino Baratta, muratore e pescatore diportista lampedusano, che salvò una quarantina di migranti dall'annegamento. Proprio quel disegno, e me lo disse lui stesso, rappresenta perfettamente quella notte: due pescatori tirano a bordo una ragazza con i leggings neri. Ma dal momento che i salvati erano tutti nudi, quella giovane utilizzò la mia opera per dimostrare che lei non lo fosse, per riacquistare un minimo di dignità in quell'orrore. Anche se per me il disegno simbolo di quel naufragio che con il successivo dell'11 ottobre, quasi 600 morti in una settimana, diede il via a Mare Nostrum è un altro".

Quale?

"Quello della mamma sott'acqua con il suo bambino appena partorito. Furono ripescati insieme senza vita. Senza pensare che quell'imbarcazione, prima di affondare, chiese aiuto e per due volte una barca si avvicinò senza soccorrere...".

Che senso ha oggi una Giornata della Memoria e del Ricordo, la sesta, su quella notte?

"La celebrazione del 3 ottobre deve essere fatta in Libia, non a Lampedusa. Perché davvero non accada più. E commemorazione vera è dare voce ai soggetti, mentre si continua a dire 'Mai più' e c'è chi si affida alla lotteria del Mediterraneo a tutt'oggi. Così com'è, la ricorrenza è in piena contraddizione. Andiamo invece in Libia ad ascoltare la voce dei rinchiusi, dei sequestrati che gridano: 'Portateci via da qua; riportateci anche nel nostro Paese, ma salvateci'".

Qual è la frontiera che disegna?

"E' quella che divide i ricchi dai poveri, anche tra i migranti. Perché c'è chi compra il visto e il biglietto aereo e chi si affida a un gommone consegnandosi alla morte. Per questo mi batto, anche con i miei disegni, per chiedere e ottenere corridoi umanitari dalla Libia".



Perché proprio il disegno come strumento di attivismo?

"Ogni disegno è una narrazione, è sintesi di mille parole. In esso esprimo il peso del racconto che mi porto sulle spalle da cinque anni. Questi fogli, questi pastelli, questi colori vivi e accesi come il sole di Lampedusa sono la voce di quello che è successo e che continua ad avvenire. In quei colori e in quei tratti vorticosi c'è la rabbia di chi non accetta questo orrore. Così, mentre c'è chi parla alla pancia della gente, io cerco di arrivare alla testa e al cuore. E, infine, non meno importante è che il disegno è rispettoso delle vittime della tratta di esseri umani".

In cosa c'è rispetto?

"Con il disegno non fotografo le persone, ma ne rappresento la storia. Trovo che una foto abbia meno rispetto di chi vive un dramma. E non tutti i salvati riescono a raccontare. Ma come si fa a non disegnare le frasi che sento ogni giorno e che ho risentito anche sulla Open Arms ostaggio per 18 giorni in mare ad agosto. 'In Libia mi hanno bruciato l'anima', 'Ci sceglievano di notte'? Ecco a queste donne devo dare voce, ma devo loro soprattutto rispetto".

Ma cosa resta oggi di quel 3 ottobre 2013?

"Mi sono fatto carico di storie piccole ma enormi nella loro tragedia, perché non vadano perse; esse hanno strascichi ancora oggi. Penso a quei genitori che arrivano a Lampedusa e chiedono dei loro figli inghiottiti dal mare. Sono persone completamente impazzite per il dolore. E' difficile dire loro che un parente non c'è più: sono convinti, invece, che sia in vita nelle mani della mafia".