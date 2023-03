A Steccato di Cutro intanto è stata organizzato il corteo "Fermare la strage subito" promosso da Rete Asilo, al quale hanno aderito decine di associazioni, partiti, sindacati e movimenti, per protestare contro le morti di migranti in mare dopo il naufragio del barcone nelle acque antistanti il centro. Dietro la croce realizzata con i legni della barca che si è infranta su una secca, ci sono almeno 5mila persone provenienti da tutto il centro sud e anche da regioni del nord. All'avvio del corteo c'è stato anche un battibecco con una signora che da un balcone inveiva contro i manifestanti, alcuni dei quali le hanno risposto cantando "Bella ciao". Tra i partecipanti anche l'ex sindaco di Riace Domenico "Mimmo" Lucano. Il corteo, partito dall'ingresso della frazione, finirà sul lungomare.

Esposto alla procura di Crotone da parte di organizzazioni e ong

"Davanti a così tanti morti e chissà quanti dispersi, è doveroso fare chiarezza". Così hanno dichiarato oltre 40 associazioni della società civile italiana ed europea (tra cui le ong che si occupano dei salvataggi in mare) che deciso di presentare un esposto collettivo alla procura di Crotone per chiedere di fare luce sul naufragio di Steccato di Cutro. "Vogliamo dare il nostro contributo all'accertamento dei fatti, non ci possono essere zone grigie su eventuali responsabilità nella macchina dei soccorsi", hanno precisato. Poi l'appello all'Italia e all'Europa di "mettere in piedi al più presto un sistema di ricerca e soccorso in mare adeguato e proattivo" per evitare altre tragedie.