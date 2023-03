Naufagio Cutro, Guardia costiera: "Non siamo usciti? Regole complesse"

Sulla polemica in merito ai soccorsi nel tragico naufragio di Cutro, la Guardia costiera di Crotone si difende e parla di "regole complesse" che normano i suoi interventi in mare.

"Perché non siamo usciti? Non è questo il discorso - spiega il comandante della Capitaneria di porto Vittorio Aloi -. Dovreste conoscere i piani, gli accordi che ci sono a livello ministeriale. Le nostre regole di ingaggio sono molto complicate". Va specificato, aggiunge, che "le operazioni le conduce la Gdf finché non si entra in acque Sar. In questo caso la dinamica è da verificare".