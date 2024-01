Giallo a Naro (Agrigento): due donne trovate morte, una è carbonizzata

Il corpo di una delle due vittime, entrambe di nazionalità romena, è carbonizzato. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del duplice omicidio. A compiere la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti nella notte per un incendio in vicolo Avenia. Poco dopo è stata ritrovata la seconda donna priva di vita in via Da Vinci. Sul ritrovamento indagano i carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento.

Tgcom24

La prima sarebbe morta in seguito a un incendio della residenza ed è, appunto, carbonizzata. L'altra è stata trovata cadavere in un lago di sangue. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio poiché le due abitazioni non sono distanti. Da quanto si apprende prima dell'omicidio di via Da Vinci, la donna sarebbe stata aggredita in strada.