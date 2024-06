Un 28enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Villaricca (Napoli). Lo scooter sul quale viaggiava assieme a una 21enne si è scontrato con una moto di cilindrata maggiore, guidata da un 35enne. I soccorsi sono intervenuti subito, ma non c'è stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale in codice rosso, sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.