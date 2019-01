Napoli, trovata una formica sul volto di un paziente ricoverato in Rianimazione | Direttore Asl: "Inverosimile"

Sul caso della 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, ricoperta dalle formiche il 10 novembre sempre all'ospedale San Giovanni Bosco (deceduta il 29 dicembre all'Ospedale del Mare, per complicanze legate al suo grave stato di salute, ndr), sono in corso indagini da parte della Procura di Napoli.



Il 5 dicembre gli inquirenti, dopo approfonditi accertamenti, disposero la chiusura del punto ristoro e del bar del nosocomio napoletano. Due settimane dopo, il 19 dicembre, l'accettazione chirurgica del pronto soccorso del San Giovanni Bosco venne chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, sempre a causa della presenza di formiche.



Il primo caso di formiche in ospedale, a Napoli, risale al giugno del 2017, al San Paolo di Fuorigrotta, dove una donna napoletana allettata venne "attaccata" mentre era in uno stato di incoscienza. La foto della paziente, come è accaduto anche per la 70enne dello Sri Lanka, fece il giro del web suscitando forte indignazione.



Ministro Grillo: "Chi sta sbagliando pagherà" - "È incredibile che per la terza volta siano segnalate formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema mi lascia sbalordita e senza parole. Chi sta sbagliando pagherà". Lo ha affermato in un post su Facebook il ministro della salute, Giulia Grillo.



"Urgente la nomina di un commissario" - "Di fronte a simili episodi è evidente quanto sia urgente la nomina di un commissario ad acta per la Sanità, che prenda il posto dell'attuale presidente e commissario De Luca: i cittadini meritano risposte", ha spiegato il ministro della Salute. "Nei giorni in cui la Campania ha chiesto l'uscita dal commissariamento, episodi del genere non sono accettabili".