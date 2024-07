Napoli, trovata morta una 33enne in un dirupo a Ischia

Poco dopo le 15 sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo della donna sono arrivati i carabinieri del raggruppamento investigazioni scientifiche che hanno esaminato l'area e la salma. Per il momento non sono stati trovati segni evidenti di violenza, ma per determinare cosa abbia provocato la morte della 33enne è stato disposto l'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni.