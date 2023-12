Napoli, tenta di strangolare la compagna con un nunchaku davanti ai carabinieri

Mentre agitava l'arma asiatica, il 36enne ha anche minacciato di morte la donna. I carabinieri si sono frapposti subito tra i due per proteggere la 42enne e, dopo una breve colluttazione, riescono a bloccare e arrestare l'uomo.

Disoccupato e violento, chiedeva soldi alla compagna

Parlando con la donna, i militari hanno fatto luce sulla situazione della coppia. L'uomo non ha alcuna occupazione, mentre lei lavora in maniera saltuaria. Non solo: lui beve e pretende dalla compagna i soldi per acquistare l'alcol, e quando lei si rifiuta scatta la violenza. Il 36enne è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.