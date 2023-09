Napoli, Suv in tangenziale in retromarcia: video sul web

Fa discutere un video che mostra un Suv che circola in retromarcia sulla tangenziale di Napoli a velocità sostenuta.

Il guidatore, in compagnia di almeno un'altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video e lo pubblica sui suoi profili social ha anche denunciato il fatto alla Polizia Municipale per risalire all'identità del guidatore.