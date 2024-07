"Dov'è il mio TFR?", e stacca a morsi l'orecchio dell'ex collega: poi scrive tutto sui social

Schiaffi, pugni e anche un morso con il quale ha staccato un pezzo d'orecchio all'ex collega secondo lui "colpevole" del mancato pagamento del TFR da parte della ditta in cui lavorava: i carabinieri della Compagnia Stella di Napoli hanno arrestato su una spiaggia di Scalea, in Calabria, un 45enne, con l'accusa di lesioni gravissime aggravate per aver commesso il fatto per motivi abietti.