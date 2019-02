Napoli, spari in strada: 18enne colpita alla gamba da un proiettile vagante

Una ragazza 18enne della Repubblica Dominicana è stata colpita alla gamba da un proiettile vagante. E' accaduto a Napoli , nel quartiere Sanità . La ragazza stava rientrando a casa a bordo di uno scooter insieme al suo fidanzato. Nei pressi di Vico Santa Maria alla Purità si sono imbattuti in due ragazzi che, a bordo di uno scooter, stavano esplodendo colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha colpita alla coscia sinistra.

La ragazza è stata ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove sarà sottoposta a un intervento per estrarre il proiettile dalla gamba. Le sue condizioni non vengono ritenute gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane e il fidanzato si sarebbero trovati al centro di un inseguimento. In due, a bordo di uno scooter, stavano inseguendo una persona su un altro scooter quando hanno iniziato ad esplodergli contro almeno tre colpi di arma da fuoco.