Napoli, il19enne Santo Romano ucciso perché voleva fare da paciere "pulendo la scarpa sporcata"

Santo Romano, 19 anni, sarebbe stato ucciso perché ha provato a fare da piacere, evitando che la situazione degenerasse. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per il quale è stato fermato un ragazzino di soli 17 anni. La lite tra alcuni giovani sarebbe nata per un piede calpestato. Santo Romano avrebbe provato non solo a mettere pace, ma si sarebbe offerto, come ricostruisce Il Corriere della Sera, per pulire la scarpa involontariamente sporcata dal suo amico, l'assurdo motivo che avrebbe scatenato il litigio. Poco dopo l'omicidio sui social sono spuntate foto del presunto assassino che invitavano all'uso delle armi: la Procura dei minori si concentrerà anche su questo.