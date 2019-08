Napoli, saluto fascista ai funerali dell'ex governatore della Campania Antonio Rastrelli

A Napoli, l'ultimo saluto all'ex governatore della Campania, Antonio Rastrelli, ha generato molte polemiche. Un gruppo di persone ha atteso l'uscita del feretro davanti alla chiesa del Sacro cuore dove si sono svolti i funerali e ha dato l'addio al politico con il saluto fascista. "Attenti, camerata Antonio Rastrelli, presente" hanno urlato per tre volte una decina di presenti. Il gesto non è passato inosservato. Il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini, ha commentato duramente: "Una manifestazione davvero deplorevole che condanniamo nettamente e che nulla ha a che fare con il dolore. Napoli non meritava niente di tutto ciò".